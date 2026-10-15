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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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Analyse im Fokus 15.10.2026 15:43:44

Analyse: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

Analyse: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Matthew Weston das Merck-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Merck
132.83 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat Merck KGaA vor den am 12. November erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt gehe er davon aus, dass sich viele der positiven Trends aus der ersten Jahreshälfte fortgesetzt haben, wenngleich sich die Nachfrage nach Lösungen für Bioprozesse etwas abschwächt haben dürfte, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Als Grund für die Nachfrageabschwächung nannte er, dass die zusätzlichen Lageraufstockungen durch Kunden in Asien allmählich endeten.

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:27 Uhr 1.0 Prozent. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4.64 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74’453 Merck-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19.3 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com
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