Analyse: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Ausser für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Aktienanalyse online: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 13:51 Uhr 1.4 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 13.71 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 870’672 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2026 29.5 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT





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