Analyse: So bewertet UBS AG die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Andre Kukhnin rechnet laut einer Einschätzung vom Montagabend mit einem erneut sehr starken dritten Quartal mit Blick auf die Aufträge im Bereich Elektrifizierung. Auch in anderen Bereichen dürften die Schweizer solide abgeschnitten haben, schrieb er.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:51 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.2 Prozent auf 80.20 CHF. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9.73 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 497’795 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 37.4 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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