|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter der Lupe
|
05.11.2026 14:04:44
Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Swiss Re-Aktie
RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen hat eine ausführliche Untersuchung des Swiss Re-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe das Unternehmen zwar noch kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das dürfte dann aber Anfang Dezember erfolgen.
Aktieninformation im Fokus: Die Swiss Re-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Re-Papiere um 13:48 Uhr 1.6 Prozent. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 24.36 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 414’199 Swiss Re-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 19.4 Prozent aufwärts. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
13:58
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Swiss Re-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
13:21
|Swiss Re-Aktie auf neuem Jahreshoch: Analystenerwartungen beim Gewinn klar übertroffen - auf Kurs zum Jahresziel (AWP)
|
13:06
|Swiss Re profitiert weiterhin von geringen Grossschäden (AWP)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
12:19
|Swiss Re-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.ch)
|
09:42
|Swiss-Re-Aktien setzen nach Zahlen Höhenflug fort (AWP)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.