Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Swiss Re-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe das Unternehmen zwar noch kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das dürfte dann aber Anfang Dezember erfolgen.

Aktieninformation im Fokus: Die Swiss Re-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Re-Papiere um 13:48 Uhr 1.6 Prozent. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 24.36 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 414’199 Swiss Re-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 19.4 Prozent aufwärts. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST



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