Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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13.10.2026 14:04:44
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Volkswagen (VW) vz-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 68.74 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 60.02 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125’074 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 29.2 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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