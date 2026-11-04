Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äusserte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben.

Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Infineon-Aktie musste um 17:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3.2 Prozent auf 50.73 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 89.24 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 3’873’413 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 35.5 Prozent nach oben. Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT



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