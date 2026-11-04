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04.11.2026 17:28:44
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande hat sich intensiv mit dem Infineon-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äusserte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben.
Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Infineon-Aktie musste um 17:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3.2 Prozent auf 50.73 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 89.24 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 3’873’413 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 35.5 Prozent nach oben. Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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