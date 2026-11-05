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05.11.2026 10:04:44
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Logistikkonzerns habe ein breit angelegtes regionales und sektorales Wachstum hervorgehoben, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.2 Prozent auf 60.14 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 8.08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 193’982 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 34.2 Prozent aufwärts. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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