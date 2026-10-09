DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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09.10.2026 10:34:44
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:18 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.5 Prozent auf 55.76 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 288’944 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 24.4 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
08.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
|
06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
05.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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