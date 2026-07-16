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Aktie bewertet 16.07.2026 13:52:44

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Airbus SE-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Airbus SE-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Eine Video-Botschaft für Analysten im Vorfeld der Quartalszahlen habe nicht viel Neues zutage gefördert, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuletzt seien die Zahlen zu Auslieferungen von Flugzeugen stark ausgefallen.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE befand sich um 13:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.4 Prozent auf 194.56 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 23.36 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79’820 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 0.0 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 29.07.2026 wird Airbus SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Airbus
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