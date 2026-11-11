Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Siemens Energy-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und der Gewinn hätten im vierten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Richard Dawson am Mittwoch. Der Energietechnik-Konzern spüre kein Nachlassen der Nachfrage. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Neuigkeiten vom Mittwoch ermutigend.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 10.0 Prozent auf 131.86 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 55.47 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’902’882 Siemens Energy-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 10.0 Prozent. Am 11.11.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:48 / GMT

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