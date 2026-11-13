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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Bewertung im Fokus 13.11.2026 10:34:44

Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
546.55 CHF 2.16%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer verdiene mit Kapitalanlagen mehr Geld als im Kerngeschäft, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Qualität der Gewinnentwicklung nehme ab und je Aktie bemessen, hänge der Gewinn zunehmend von der Anzahl an Aktienrückkäufen ab. Er sieht nur begrenzten Spielraum, dass sich die zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:17 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.2 Prozent auf 593.00 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 4.72 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24’186 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 10.5 Prozent. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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13.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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