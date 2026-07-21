Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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21.07.2026 09:30:03
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Novartis-Aktie
Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Novartis-Aktie aus.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns liege um fünf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Schweizer hätten von etablierten Marken profitiert, die Medikamente Kesimpta und Scemblix hätten die Erwartungen übertroffen. Das Ergebnis je Aktien liege um zwölf Prozent über der Konsensprognose.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 09:14 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.3 Prozent auf 124.70 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 11.79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 238’073 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 17.2 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Novartis voraussichtlich am 21.07.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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