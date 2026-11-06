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06.11.2026 11:43:44
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie
Jefferies & Company Inc. hat die Bayer-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten passte am Donnerstag seine Prognosen an, die am unteren Ende der diesjährigen Unternehmens-Zielspanne blieben. Seinen Fokus legt der Experte nun auf die Unterzeichnung des Vergleichsverfahrens im Glyphosat-Rechtsstreit. Von einer Aufspaltung des Konzerns geht er vorerst nicht aus.
Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Die Aktie notierte um 11:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3.8 Prozent auf 54.10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10.35 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 989’936 Bayer-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 46.6 Prozent nach oben. Am 24.02.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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