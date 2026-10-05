Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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05.10.2026 12:13:44
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Allianz-Aktie
Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Allianz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 325 auf 420 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei noch zu früh, einzupreisen, ob der Versicherer ein Gewinner oder Verlierer des Themas Künstliche Intelligenz sein werde, schrieb Philip Kett am Samstag. Der jüngste Kursrückgang der Aktie erscheine übertrieben. Gleichwohl sei die Marktreaktion mit Blick auf KI-Ängste zuletzt eher übertrieben, da Investoren zu sehr auf das Risiko durch Versicherungsvertrieb über KI-Kanäle gerichtet sei. Die würden vergessen, dass damit die Kosten pro Vertragsabschluss geringer seien als die aktuell übliche Kommission. Zudem bliebe der Grössenvorteil der Allianz unberücksichtigt.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Allianz legte um 11:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.6 Prozent auf 418.50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0.36 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 78’385 Allianz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 12.1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2026 / 10:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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