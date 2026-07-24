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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Aktie unter der Lupe 24.07.2026 15:19:44

Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
469.84 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern erscheine das bislang lediglich bestätigte Gewinnziel für 2026 äusserst konservativ.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 15:03 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.4 Prozent auf 504.00 EUR ab. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 220’620 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 6.1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com
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