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Bewertung im Blick 27.08.2026 16:49:44

Analyse: So bewertet DZ BANK die BMW-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die BMW-Aktie

DZ BANK-Analyst Michael Punzet hat sich intensiv mit dem BMW-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

BMW
55.86 CHF 3.22%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Premium-Autobauer adressiere mit seiner "Neuen Klasse" - einer rein elektrischen Fahrzeuggeneration - die wichtigen Themen E-Mobilität und Autonomes Fahren, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Fortschritte würden jedoch durch die Marktschwäche in China und die angekündigten Effizienzmassnahmen des Autobauers überschattet.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie konnte um 16:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.6 Prozent auf 59.18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 556’270 BMW-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 32.8 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto
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