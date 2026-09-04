Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’367 -0.2%  SPI 20’198 -0.1%  Dow 53’686 1.2%  DAX 25’991 -0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.2%  Gold 4’475 0.0%  Bitcoin 65’603 0.0%  Dollar 0.8085 0.1%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment-Tipp 04.09.2026 10:04:44

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Volkswagen
75.61 CHF 5.68%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe die unter Anlegern sehr verbreitete Ansicht widerlegt, dass ein massiver Konzernumbau nicht durchsetzbar ist, schrieb Tim Rokossa in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er spricht von einem "grundlegenden Durchbruch" mit einem weitaus besseren Ergebnis als befürchtet. Die Skepsis hinsichtlich eines umfassenden Abkommens sei zuletzt äusserst hoch gewesen. Die Probleme würden nun zwar nicht über Nacht gelöst, aber das grösste Anliegen werde jetzt angegangen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6.8 Prozent auf 81.52 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 41.07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 1’050’747 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 16.0 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 9.9527 19.03.2027 157791375
Long 143.4247 18.12.2026 154141804
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.797 13.20 157850116
Long 10.8858 7.67 157882358
Long 12.6671 6.53 159691767
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1824 8.52 157782039
Short 10.3984 4.36 157780556
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.54 138059884
Long 8 -12.50 143802915
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten