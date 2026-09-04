Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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04.09.2026 10:04:44
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe die unter Anlegern sehr verbreitete Ansicht widerlegt, dass ein massiver Konzernumbau nicht durchsetzbar ist, schrieb Tim Rokossa in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er spricht von einem "grundlegenden Durchbruch" mit einem weitaus besseren Ergebnis als befürchtet. Die Skepsis hinsichtlich eines umfassenden Abkommens sei zuletzt äusserst hoch gewesen. Die Probleme würden nun zwar nicht über Nacht gelöst, aber das grösste Anliegen werde jetzt angegangen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 09:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6.8 Prozent auf 81.52 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 41.07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 1’050’747 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 16.0 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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