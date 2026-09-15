Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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15.09.2026 10:01:43
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Novartis-Aktie
Deutsche Bank AG hat die Novartis-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Novartis-Aktie am Tag der Analyse
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:45 Uhr mit Abschlägen von 0.1 Prozent bei 113.80 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5.45 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207’346 Novartis-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 7.0 Prozent. Am 27.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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