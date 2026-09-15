Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Novartis-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Novartis-Aktie am Tag der Analyse

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:45 Uhr mit Abschlägen von 0.1 Prozent bei 113.80 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5.45 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207’346 Novartis-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 7.0 Prozent. Am 27.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET



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