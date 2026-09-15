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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Experten-Einschätzung 15.09.2026 10:01:43

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Novartis-Aktie

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Novartis-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Novartis-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Novartis
113.42 CHF -0.79%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Novartis-Aktie am Tag der Analyse

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:45 Uhr mit Abschlägen von 0.1 Prozent bei 113.80 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5.45 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207’346 Novartis-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 7.0 Prozent. Am 27.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3026 15.12.2028 151874580
Long 11.6469 16.06.2028 157230660
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Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2241 17.12.2027 158194269
Short 9.3557 19.03.2027 158194267
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5223 13.63 157035871
Long 10.4716 7.78 157035868
Long 19.0233 3.35 157036630
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 12 -9.94 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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