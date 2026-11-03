Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit der angekündigten Kooperation mit WuXi Biologics würde der deutsche Gesundheitskonzern zu einem der grössten Anbieter von Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika werden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fresenius könne die Produkte je nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiken und erzielbaren Renditen auswählen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.6 Prozent auf 48.88 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14.58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119’287 Fresenius SE-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 0.2 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



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