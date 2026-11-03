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03.11.2026 13:28:44
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius SE-Aktie
Die Fresenius SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit der angekündigten Kooperation mit WuXi Biologics würde der deutsche Gesundheitskonzern zu einem der grössten Anbieter von Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika werden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fresenius könne die Produkte je nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiken und erzielbaren Renditen auswählen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.6 Prozent auf 48.88 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14.58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119’287 Fresenius SE-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 0.2 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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