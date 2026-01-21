Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Künstliche Intelligenz werde für die weltweite Logistik immer wichtiger, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit einher gingen geringere operative Ausgaben der Unternehmen und eine höhere Arbeitsproduktivität. Letzteres sei für die beschäftigungslastige Branche sehr bedeutend. Die Branchengrössen wie DHL, DSV und Kühne & Nagel könnten davon in grösserem Ausmass profitieren als kleinere Anbieter.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr mit Abschlägen von 0.2 Prozent bei 46.08 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 7.12 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 211’241 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 1.4 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.03.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:00 / UTC



