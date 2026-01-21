Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’100 -0.5%  SPI 18’124 -0.4%  Dow 48’489 -1.8%  DAX 24’538 -0.7%  Euro 0.9278 0.2%  EStoxx50 5’857 -0.6%  Gold 4’863 2.1%  Bitcoin 70’707 1.4%  Dollar 0.7927 0.4%  Öl 64.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Minus: Analystenbewertung belastet
Bitcoin rutscht unter 90'000 US-Dollar - auch andere Cyberdevisen sacken ab: Das belastet den Markt
DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen
Hyundai-Aktie legt zweistellig zu: Robotikfantasie sorgt für neues Rekordhoch
Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...
eToro entdecken

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rating im Fokus 21.01.2026 11:19:47

Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

DHL Group
42.79 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Künstliche Intelligenz werde für die weltweite Logistik immer wichtiger, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit einher gingen geringere operative Ausgaben der Unternehmen und eine höhere Arbeitsproduktivität. Letzteres sei für die beschäftigungslastige Branche sehr bedeutend. Die Branchengrössen wie DHL, DSV und Kühne & Nagel könnten davon in grösserem Ausmass profitieren als kleinere Anbieter.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr mit Abschlägen von 0.2 Prozent bei 46.08 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 7.12 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 211’241 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 1.4 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.03.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF,Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:46 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 DHL Group Neutral UBS AG
08.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

09:23 SMI-Anleger drücken weiter auf Verkaufsknopf
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter abwärts
20.01.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
20.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’666.09 19.95 S8QBLU
Short 13’955.45 13.86 SJLB4U
Short 14’477.39 8.90 SK8B9U
SMI-Kurs: 13’100.34 21.01.2026 11:09:55
Long 12’586.61 19.37 SSZB1U
Long 12’306.54 13.72 S1FBXU
Long 11’797.58 8.99 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag tiefer
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag nach
Rheinmetall-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
BKW Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf BKW
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Dienstagnachmittag ins Minus

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:19 Wadephul betont zu Trumps 'Friedensrat' Bedeutung der UN
11:19 AKTIE IM FOKUS: Traton nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck
11:14 VW recycelt bald bis zu 15.000 Autos pro Jahr in Zwickau
11:12 AKTIE IM FOKUS: Danone auf Tief seit Anfang 2025 - Probleme in Asien
11:12 VW-Tochter Traton erreicht Ziele bei Umsatz und Marge - Mittelzufluss überrascht
11:12 Leopoldina: Deutschland würde von Zuckersteuer profitieren
11:12 EU-Kommission will DSL-Aus und Internetmarkt reformieren
11:12 AKTIEN IM FOKUS: Banken verlieren - Zins-Unsicherheit durch Zolldrohung
11:12 Aktien Asien: Japan schwächelt weiter
11:12 Frankreich will Nato-Übung in Grönland