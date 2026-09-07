Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen grosser Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Beiersdorf bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin konstruktiv beurteilt wird.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:47 Uhr um 1.0 Prozent auf 75.64 EUR nach. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 25.59 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 71’634 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 18.2 Prozent nach unten. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.