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Outperform-Einstufung 09.10.2026 15:49:44

Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie

Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

adidas
138.83 CHF 1.71%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Nach einem starken Start ins Jahr 2026 schwäche sich die Nachfrage nach Sportbekleidung ab, dafür nähmen Werbeaktionen zu, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Branchenanalyse zu den aktuellen Trends in den USA, Europa und China. Einzelhändler seien mit Blick auf Bestellungen für 2027 zurückhaltend. Adidas, On und Hoka verzeichneten weiterhin Wachstum. Bei Nike kämen die Performance-Produkte gut an, der Lifestyle-Bereich bleibe aber eine Belastung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von adidas legte um 15:32 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.4 Prozent auf 150.05 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 63.28 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 138’909 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 9.6 Prozent nach. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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02.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
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