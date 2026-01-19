Analyse: So bewertet Barclays Capital die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Equal Weight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3.6 Prozent auf 56.70 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1’081’026 Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 5.6 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT



