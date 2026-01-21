Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
21.01.2026 11:19:46
Analyse: Sector Perform-Bewertung für Richemont-Aktie von RBC Capital Markets
Die Richemont-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.6 Prozent auf 155.05 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6.42 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117’173 Richemont-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 9.9 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Richemont wird am 22.05.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Richemont
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Zürich: SMI letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Zürich: SMI am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen halten an: SMI und DAX etwas tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte knapp unterhalb der Nulllinie. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.