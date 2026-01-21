Analyse: Sector Perform-Bewertung für Richemont-Aktie von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.6 Prozent auf 155.05 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6.42 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117’173 Richemont-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 9.9 Prozent zurück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Richemont wird am 22.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

