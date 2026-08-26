Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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26.08.2026 10:01:44
Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Siemens Energy-Aktie
Die detaillierte Analyse des Siemens Energy-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Colin Moody durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) sei nach den Medienberichten seit Juni und den steten Managementkommentaren hinsichtlich Kerngeschäft und Randbereichen keine Überraschung, schrieb Colin Moody am Dienstag. Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde Moody für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.7 Prozent auf 151.68 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 31.86 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269’108 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 26.5 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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