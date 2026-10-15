Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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15.10.2026 13:22:44
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Zurich Insurance-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun einen Teilbeitrag des übernommenen Versicherers Beazley, schrieb Ben Cohen in einer Studie am Donnerstag. Hinzu kämen geänderte Annahmen für Wechselkurse und die Erträge aus dem Investmentgeschäft. Wesentlicher Einflussfaktor sei die Stärke des US-Dollars zum Franken seit Jahresbeginn.
Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 13:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.6 Prozent auf 606.80 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 7.12 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99’741 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 6.4 Prozent nach oben. Am 11.02.2027 wird Zurich Insurance voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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