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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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Siemens Healthineers-Analyse im Fokus 17.07.2026 09:39:03

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens Healthineers-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Natalia Webster.

Siemens Healthineers
32.80 CHF 1.12%
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:21 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 35.29 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 27.51 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60’611 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 19.5 Prozent nach unten. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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