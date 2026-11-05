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05.11.2026 12:07:44
Analyse: RBC Capital Markets bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Ruairi Cullinane das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:51 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 60.48 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10.78 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 497’617 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 35.0 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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