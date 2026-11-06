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06.11.2026 09:18:04
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Die Daimler Truck-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang sei wie erwartet schwach, schrieb Nick Housden am Freitag in seiner ersten Reaktion auf das dritte Quartal. Er habe zwar unter dem Analystenkonsens gelegen, doch er glaubt, dass die Erwartungen von Investoren schon niedriger lagen. Gesund wirke der Free Cashflow.
Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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