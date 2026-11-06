Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang sei wie erwartet schwach, schrieb Nick Housden am Freitag in seiner ersten Reaktion auf das dritte Quartal. Er habe zwar unter dem Analystenkonsens gelegen, doch er glaubt, dass die Erwartungen von Investoren schon niedriger lagen. Gesund wirke der Free Cashflow.

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST



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