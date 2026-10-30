Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie mit Underperform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 67 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe die Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf die Klebstoffsparte Tesa sicherlich nicht vorhergesehen, doch die Gefahr eines Umsatz- und Margendrucks, sollte diese Situation anhalten, bereite ihn Sorgen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er frage sich zudem, warum der Konsumgüterkonzern seine Prognosespanne nicht zumindest erweitert habe, um dieser Gefahr Rechnung zu tragen.

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Das Papier von Beiersdorf legte um 17:17 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.2 Prozent auf 82.56 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 12.79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145’745 Beiersdorf-Aktien. Die Aktie büsste auf Jahressicht 2026 um 10.7 Prozent ein. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT





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