Analyse: RBC Capital Markets bewertet adidas-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:03 Uhr ging es um 0.3 Prozent auf 152.50 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 24.59 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 87’126 adidas-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 9.8 Prozent zu Buche. adidas könnte möglicherweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

