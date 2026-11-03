Analyse: Overweight-Bewertung für Vonovia SE-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden detaillierten Zahlen für das dritte Quartal habe er einige seiner Prognosen für den Immobilienkonzern nach den Eckdaten und dem eingetrübten Jahresausblick etwas konservativer gestaltet, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.8 Prozent auf 16.52 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 48.31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 251’811 Vonovia SE-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 28.7 Prozent nach. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT



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