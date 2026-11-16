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16.11.2026 12:43:44
Analyse: Overweight-Bewertung für Richemont-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Die Richemont-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Overweight" belassen. Richmonat habe die Berichtssaison der Luxusbranche solide abgerundet, schrieb Chiara Battistini am Freitag. Sie untermauerte ihre Empfehlung für das Schweizer Unternehmen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 12:27 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2.9 Prozent auf 174.35 CHF zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34.79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 184’896 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 4.0 Prozent. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 14.05.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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