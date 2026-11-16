Analyse: Overweight-Bewertung für Richemont-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Overweight" belassen. Richmonat habe die Berichtssaison der Luxusbranche solide abgerundet, schrieb Chiara Battistini am Freitag. Sie untermauerte ihre Empfehlung für das Schweizer Unternehmen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:27 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2.9 Prozent auf 174.35 CHF zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34.79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 184’896 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 4.0 Prozent. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 14.05.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT



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