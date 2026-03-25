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Analyse im Blick 25.03.2026 14:13:44

Analyse: Neutral-Bewertung für Nestlé-Aktie von UBS AG

Analyse: Neutral-Bewertung für Nestlé-Aktie von UBS AG

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Nestlé-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor den am 23. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Vorübergehende Belastungen dürften das reale interne Wachstum (RIG) des Nahrungsmittelkonzerns überschatten, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Nestlé-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:57 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 76.76 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 4.22 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 843’610 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2.5 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Nestlé am 23.07.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 13:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com
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