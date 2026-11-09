Analyse: Neutral-Bewertung für GEA-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Der deutlich gestiegene und über dem Konsens liegende Auftragseingang des Anlagenbauers sei das zentrale Ereignis gewesen, schrieb Akash Gupta am Montag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick habe der Dax-Konzern bestätigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nur wenig ändern.

Aktienanalyse online: Die GEA-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:16 Uhr 0.4 Prozent im Minus bei 69.05 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1.52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 22’188 GEA-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die GEA-Aktie um 22.1 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT



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