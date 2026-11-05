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05.11.2026 09:24:04
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie von Bernstein Research
Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig hat sich intensiv mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal von 44,65 auf 40,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Blutwäschespezialisten sei währungsbereinigt nicht so stark zurückgegangen wie vom Markt befürchtet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil trübten das anhaltend schwache Wachstum im US-Behandlungsgeschäft und weitere Herausforderungen den Ausblick.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2.1 Prozent auf 41.76 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 2.78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 39’426 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6.5 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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