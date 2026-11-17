Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Grossen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:27 Uhr um 1.1 Prozent auf 68.48 CHF ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16.82 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 802’304 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 17.3 Prozent. Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.