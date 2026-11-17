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17.11.2026 15:43:44
Analyse: Market-Perform-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Bernstein Research
Bernstein Research-Analyst Varun Govindaraj hat eine gründliche Analyse des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers durchgeführt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Grossen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:27 Uhr um 1.1 Prozent auf 68.48 CHF ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16.82 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 802’304 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 17.3 Prozent. Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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