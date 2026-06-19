Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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19.06.2026 14:28:44
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie
Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti durchgeführt.
Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den Zahlen am 6. August passte Celine Pannuti ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an jüngste Branchendaten sowie Gespräche mit dem Management an, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick schrieb. Im zweiten Quartal sollte sich das organische Umsatzwachstum vor allem dank des Klebstoffgeschäfts auf 3,7 Prozent beschleunigt haben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Henkel vz-Aktie musste um 14:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.8 Prozent auf 70.50 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 7.80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 305’538 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 4.7 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 06.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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