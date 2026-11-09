Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Hannover Rück-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege.

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Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:06 Uhr um 1.6 Prozent auf 288.40 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 6.38 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33’611 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13.8 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT





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