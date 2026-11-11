|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienbewertung
|
11.11.2026 10:58:44
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an RWE-Aktie
JP Morgan Chase & Co. hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:42 Uhr 0.7 Prozent auf 58.54 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17.01 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 313’247 Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 31.9 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11.11.26
|RWE-Aktie höher: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen (AWP)
|
11.11.26
|RWE-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX freundlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an RWE-Aktie (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Aktie im Plus (AWP)
|
11.11.26
|Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
11.11.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit neuen Rekordhochs -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchen Verluste.