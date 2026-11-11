Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an RWE-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:42 Uhr 0.7 Prozent auf 58.54 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17.01 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 313’247 Aktien. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 31.9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT



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