Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie musste um 10:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.9 Prozent auf 1’556.60 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 36.84 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50’961 Rheinmetall-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 0.3 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 07.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST



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