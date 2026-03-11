Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rating im Fokus 11.03.2026 10:07:44

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry hat sich intensiv mit dem Rheinmetall-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Rheinmetall
1404.85 CHF -5.10%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) lägen unter den Erwartungen, der Aktienkurs könnte nachgeben, schrieb David Perry in seiner ersten Reaktion am Mittwoch.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:51 Uhr verlor das Papier 4.8 Prozent auf 1’574.00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 35.32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 125’977 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 0.8 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

