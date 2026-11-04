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04.11.2026 15:22:44
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Heidelberg Materials-Aktie
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Elodie Rall hat sich intensiv mit dem Heidelberg Materials-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt.
Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Um 15:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 9.9 Prozent auf 172.05 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 30.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 479’948 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 21.3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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