Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Heidelberg Materials-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 15:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 9.9 Prozent auf 172.05 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 30.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 479’948 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 21.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT



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