Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an BMW-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Autobauer berücksichtige er nun die angekündigten einmaligen Belastungen, die eine Umstrukturierung des Industriegeschäfts beschleunigen sollten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten deutlich niedrigere Prognosen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2026 und 2027. Unter der Annahme, dass die europäischen und nordamerikanischen Automobilmärkte im kommenden Jahr relativ stark bleiben, seien die zentralen Aspekte für ihn das China-Geschäft und die Frage, ob BMW mit seinem neuen Produktportfolio Anzeichen einer Stabilisierung zeigen könne.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.7 Prozent auf 58.76 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 15.72 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 593’264 BMW-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 33.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT



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