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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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Aktuelle Analyse 10.09.2026 11:43:44

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry das MTU Aero Engines-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

MTU Aero Engines
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Die US-Bank JPMorgan hat MTU den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Triebwerksbauer MTU glaubt David Perry, dass die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie auf die Kosten für den Rückruf von GFT-Triebwerken zurückgeht. Dieser sollte bis Ende 2026 aber weitgehend abgeschlossen sein und eine deutlich verbesserte neue GFT-Version bald an den Start gehen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:24 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 344.90 EUR nach oben. Zuletzt wurden via XETRA 16’433 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 1.8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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10:55 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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