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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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Aktie unter der Lupe 22.07.2026 12:43:44

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die Fresenius SE-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Fresenius
40.27 CHF -0.70%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. In einem Gespräch mit Managern des Unternehmens habe ein optimistischer Ton geherrscht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Medizinkonzern dürfte sich qualitativ zu den Margen des Klinikbetreibers Helios äussern und eine Investorenveranstaltung der Sparte klinische Ernährung im zweiten Halbjahr ankündigen.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Fresenius SE-Aktie musste um 12:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.6 Prozent auf 43.30 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 30.72 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 209’853 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 büsste die Aktie um 9.1 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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