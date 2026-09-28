Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BMW-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi beschrieb am Samstag seine Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende September. Er wünscht sich vor allem Details zum Weg zur mittelfristig angestrebten Auto-Marge von rund 5 Prozent.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie wies um 11:17 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 55.52 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 47.69 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 226’523 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 37.0 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.