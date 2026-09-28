BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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28.09.2026 11:34:45
Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BMW-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi hat eine ausführliche Untersuchung des BMW-Papiers durchgeführt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi beschrieb am Samstag seine Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende September. Er wünscht sich vor allem Details zum Weg zur mittelfristig angestrebten Auto-Marge von rund 5 Prozent.
Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die BMW-Aktie wies um 11:17 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 55.52 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 47.69 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 226’523 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 37.0 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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