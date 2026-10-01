Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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01.10.2026 11:07:44
Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Deutsche Telekom-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nick Lyall beleuchtete am Mittwoch die Konsolidierung der Telekombranche in Europa und suchte nach den Gewinnern. KI-Sorgen hält er generell für überzogen. Seine Favoriten heissen BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, 1&1, Digi Spain, SES und Zegona. Hier sieht er deutliches Kurspotenzial und grosse Ertragsdynamik.
Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 10:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.0 Prozent auf 25.86 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 36.12 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 1’486’502 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 3.5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 05.11.2026 gerechnet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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