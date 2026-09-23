Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach einem Analystentreffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Es sei erneut über die ältere Frage debattiert worden, wie hoch die angemessene Gebührenmarge für Farmers Management Services (FMS) sein sollte, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt hinsichtlich der Preiselastizität typischer Kunden in diesem Bereich skeptisch.

Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 17:03 Uhr ging es für die Zurich Insurance-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0.6 Prozent auf 585.20 CHF. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 11.14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 101’092 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 2.6 Prozent zu. Experten zufolge können Zurich Insurance-Anleger am 11.02.2027 einen Blick in die Q4 2026-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.