Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
23.09.2026 17:19:43
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie
Die Zurich Insurance-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach einem Analystentreffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Es sei erneut über die ältere Frage debattiert worden, wie hoch die angemessene Gebührenmarge für Farmers Management Services (FMS) sein sollte, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt hinsichtlich der Preiselastizität typischer Kunden in diesem Bereich skeptisch.
Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Um 17:03 Uhr ging es für die Zurich Insurance-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0.6 Prozent auf 585.20 CHF. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 11.14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 101’092 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 2.6 Prozent zu. Experten zufolge können Zurich Insurance-Anleger am 11.02.2027 einen Blick in die Q4 2026-Bilanz werfen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:30
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:30
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Zurich Insurance am 23.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.