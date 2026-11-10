Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Henkel vz-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen Details hätten Aufschluss über die Beiträge der einzelnen Geschäftsbereiche und Regionen zum Wachstum im dritten Quartal gegeben, schrieb David Hayes am Dienstag. Der Wirtschaftsraum Indien, Nahost und Europa (IMEA) habe auf vergleichbarer Basis herausgeragt.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:56 Uhr in Grün und gewann 1.9 Prozent auf 85.26 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 8.52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84’263 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 26.6 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.